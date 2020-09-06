BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Özdilek gözetiminde olan futbolcular, Antrenmana ısınma hareketleri ve düz koşularla başladı. Isınma hareketleri tamamlanan futbolcular dayanıklılık ve kondisyon kazanımı için çalıştıktan sonra üçlü gruplara ayrılarak tek pas oyunu oynadı. Futbolcular son olarak ise çift kale maç oynayarak günün son antrenmanını tamamladı.

Antrenmanı kulübün Onursal Başkanı Mehmet Sekmen ve Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş beraber takip etti.

