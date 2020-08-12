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BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

ERZURUM HABERLERİ  | 12.08.2020 10:41 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.Bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig’e yükselen mavi-beyazlı ekipte futbolcular, antrenman öncesi Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde toplandı.Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.
Bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig’e yükselen mavi-beyazlı ekipte futbolcular, antrenman öncesi Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapıldı.
“BB. Erzurumspor, Obertan ile yeniden anlaştı”
Öte yandan ise BB Erzurumspor’un geçtiğimiz sezon formasını giyen ve mavi-beyazlı kulübün küme düşmesiyle birlikte sözleşmesi gereği serbest kalan Fransız futbolcu Gabriel Obertan ile yeniden anlaşmaya varıldı. Tecrübeli futbolcu 1 sene daha mavi beyazlı formayı giyecek.

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