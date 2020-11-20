YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. BBDSO Evren Işık Yasemin'i konuk etti

BBDSO Evren Işık Yasemin'i konuk etti

BURSA HABERLERİ  | 20.11.2020 00:43 | Son Güncelleme

BBDSO Evren Işık Yasemin'i konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki "Barok Aryalar" konserinde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solisti Evren Işık Yasemin'i ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Can Okan yönetti.

Konserde, George Frideric Handel'in "Giulio Cesare - Se pieta" ve "Alcina" ile Jean-Philippe Rameau'nun "Les Indes Galantes" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Gecenin sonunda solist ve şefin performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

Bursa Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
06:20
Sabah
07:48
Öğle
12:54
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:13

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Beşevler Sağlık Eczanesi
Nilufer
Beşevler Sağlık Eczanesi
Nilufer
Beşevler Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.