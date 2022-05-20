BBDSO "Genç Solistler Özel Konseri"ni sanatseverlerle buluşturdu

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Genç Solistler Özel Konseri" düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri Şef Cemi'i Can Deliorman yönetti.

Orkestra, genç piyanist Hande Önder ve flüt sanatçısı Seray Seyhan'ı konuk etti.

Konserde solistler Ludwig Van Beethoven'ın "Coriolan Uvertürü", Carl Reinecke'nin "Flüt Konçertosu", Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Piyano Konçertosu No: 1" gibi eserleri, BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda sanatçılar, müzikseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.



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