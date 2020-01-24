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BBDSO, keman sanatçısı Elif Ece Cansever'i ağırlayacak

BURSA HABERLERİ  | 24.01.2020 21:52 | Son Güncelleme

BBDSO, keman sanatçısı Elif Ece Cansever'i ağırlayacak

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), ödüllü keman sanatçısı Elif Ece Cansever'i ağırlayacak.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) 30 Ocak'ta düzenlenecek konserde, Çaykovski ve Haydn'ın eserleri yankılanacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi ve BBDSO şefi Dağhan Doğu'nun yöneteceği konserin ilk yarısında, Çaykovski'nin keman edebiyatının en güç eserlerinden biri olarak kabul edilen keman konçertosunu, sanatçı Elif Ece Cansever seslendirecek.

Konserin ikinci yarısında ise Joseph Haydn'ın "Veda" başlıklı "45. Senfonisi" sanatseverlere sunulacak.

Konser, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premium katkılarıyla saat 20.00'da gerçekleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
BBDSO Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Konser

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