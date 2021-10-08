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BBDSO, sezonu Kağan Korad ve Tolga Salman'ın sahne aldığı konserle açtı

08.10.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBDSO, sezonu Kağan Korad ve Tolga Salman'ın sahne aldığı konserle açtı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), sezon açılış konserinde, gitar sanatçısı Kağan Korad ve Bandoneon sanatçısı Tolga Salman'ı konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, BBDSO'nun genç ve başarılı şefi Dağhan Doğu yönetti.

Gecede, Astor Piazzola'dan "Bandoneon Konçertosu" ve Roland Dyens'dan "İki Gitar Konçertosu" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda solistler ve şef uzun süre alkışlandı.

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