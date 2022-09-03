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BBP Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Başkanlık Divanı Üyesi Çakır, Antalya İl Kongresi'nde konuştu:

03.09.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Her ülkenin sorunları var. Ancak bizim sorunlarımız çözülebilecek sorunlar. Gördüğünüz gibi her alanda her gün yükseliyoruz. Her alanda Batı dahil herkes ülkemize gıptayla bakıyor. Bizi takdir etmeyen bir tek içerideki taşeron muhalefet"

BBP Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Başkanlık Divanı Üyesi Çakır, Antalya İl Kongresi'nde konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Başkanlık Divanı Üyesi Alaattin Çakır, Türkiye'nin her alanda yükseldiğini belirterek, "Her alanda Batı dahil herkes ülkemize gıptayla bakıyor. Bizi takdir etmeyen bir tek içerideki taşeron muhalefet." dedi.

Çakır, partisinin Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya İl Başkanlığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'na, 15 Temmuz gecesi FETÖ darbe girişiminde meydanlarda katıldıklarını söyledi.

Türkiye'nin birliği ve selameti için Cumhur İttifakı'nda yer aldıklarını dile getiren Çakır, ittifakın ve BBP'nin 2023 seçimlerinde milletin desteğiyle hedefledikleri günlere ulaşacağını belirtti.

Muhalefetin Türkiye'de bir kaos ortamı oluşturmaya çalıştığını ifade eden Çakır, şunları söyledi:

"Türkiye'nin karanlık günlerde olduğunu düşünmüyorum. Türkiye, Cumhuriyet tarihi döneminde belki en güzel günlerini yaşıyor. Her alanda güzel günlerini yaşıyor. Siz sanıyor musunuz ki Batı'nın sorunları yok, parası olan Arap dünyasının hiç sorunu yok. Her ülkenin sorunları var. Ancak bizim sorunlarımız çözülebilecek sorunlar. Gördüğünüz gibi her alanda her gün yükseliyoruz. Her alanda Batı dahil herkes ülkemize gıptayla bakıyor. Bizi takdir etmeyen bir tek içerideki taşeron muhalefet."

Çakır, muhalefetin milleti de düşünmediğini kaydetti.

BBP olarak helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını, insansız deniz aracını, topunu, tüfeğini kendisi yapan tarafta olduklarını dile getiren Çakır, "Biz dünyanın saygı gösterdiği yerde olmalıyız." dedi.

BBP Antalya İl Başkanlığına mevcut başkan Murat Barış, oy çokluğu ile tekrar seçildi.

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