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BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip etti

24.05.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBP Genel Başkan Yardımcısı Şahan, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip etti

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla dava açılan 19 sanığın yargılandığı davaya ilişkin, "Bir sonraki duruşmada parti genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz ve teşkilatlarımızla beraber katılım sağlayacağız." dedi.

Şahan ve Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili duruşmayı izlemek üzere Kahramanmaraş Adliyesi'ne geldi.

Şahan, duruşmanın ardından adliye çıkışında gazetecilere, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin davaların bugün de devam ettiğini belirtti.

Davanın bu celsesinde sanıklar ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruması olan tanıkların dinlendiğini aktaran Şahan, duruşmanın 5 Ekim 2022'e ertelendiğini belirterek, "Bir sonraki duruşmada parti genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz ve teşkilatlarımızla beraber katılım sağlayacağız. Dosyanın ve davanın takibini beraber yapacağız." diye konuştu.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da merhum Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüne ilişkin davaların her zaman takipçisi olacaklarını belirtti.

Davada sonuca ilişkin hiçbir şey konuşulmadığını savunan Çayır, sanıklar ve tanıkların daha önce Göksun Mahkemesi'ndeki konuşulan konuları sürekli tekrar ettiklerini, bu şekilde sonuca ulaşılamayacağını ileri sürdü.

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