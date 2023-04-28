BBP Genel Başkanı Destici, Ataşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi

Destici, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde, milletvekili adayı olduğu İstanbul'da bir dizi program gerçekleştirdi.

Partisinin Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yapan Destici, ardından esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Destici, BBP'nin Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendilerine emaneti olduğunu belirterek onun davasını sürdürdüklerini anlattı.

Ülkenin bekası, milletin birlik ve bütünlüğü yolunda durmadan çalıştıklarını ifade eden Destici, "Kaçanlardan, göçenlerden, satanlardan olmadık, olmayacağız." dedi.

