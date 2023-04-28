YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. BBP Genel Başkanı Destici, Ataşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi

BBP Genel Başkanı Destici, Ataşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi

28.04.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ataşehir'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Destici, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde, milletvekili adayı olduğu İstanbul'da bir dizi program gerçekleştirdi.

Partisinin Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yapan Destici, ardından esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Destici, BBP'nin Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendilerine emaneti olduğunu belirterek onun davasını sürdürdüklerini anlattı.

Ülkenin bekası, milletin birlik ve bütünlüğü yolunda durmadan çalıştıklarını ifade eden Destici, "Kaçanlardan, göçenlerden, satanlardan olmadık, olmayacağız." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 170 Türk vatandaşı Türkiye'ye geldiSudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 170 Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi
Ordu'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandıOrdu'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybettiDenizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Nisan Cuma

İmsak
04:23
Sabah
06:00
Öğle
13:07
İkindi
16:56
Akşam
20:04
Yatsı
21:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Cuma

Flora eczanesi
Atasehir
Istanbul ecz-optik eczanesi
Kagithane
Taha eczanesi
Basaksehir
Suadiye banu eczanesi
Kadikoy
Lavanta eczanesi
Sultangazi
Yeni burkay eczanesi
Kadikoy
Huzur eczanesi
Sisli
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

22 yıllık kocasını genç sevgilisiyle yakaladı! Öfkeden çılgına döndü

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.