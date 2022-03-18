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BBP Genel Başkanı Destici: "Çanakkale şehitlerinin hikayeleri, Türk milletinin varoluş hikayesidir"

18.03.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBP Genel Başkanı Destici: "Çanakkale şehitlerinin hikayeleri, Türk milletinin varoluş hikayesidir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Çanakkale şehitlerinin hikayeleri, aynı zamanda, Türk milletinin varoluş, Anadolu'nun ise Türk'e vatan olmaya devam etme hikayesidir ve silinemez bir şekilde, kanla yazılmıştır. " ifadelerini kullandı.

BBP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Destici'nin, davetli olduğu ve öncesinde katılacağını bildirdiği "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü" ile "1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni" etkinliklerinde, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle yer alamadığı belirtildi.

Destici'nin, davet sahipleri olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çanakkale Valiliğine mesaj gönderdiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Destici, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a gönderdiği mesajda, Çanakkale Savaşı'nın, milletin hafızasında, gurur ve hüznü birlikte barındırdığını, tarihte Türk milletinin en ağır kayıplarını verdiği savaşlardan biri olduğunu belirtti.

Bu nedenle Türk milletinin Çanakkale şehitlerini, İstiklal Savaşı şehitleriyle birlikte Anadolu'yu, Trakya'yı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını yeniden vatan yapan, bu toprakların gerçek sahipleri olarak bildiğini ve hatırladığını aktaran Destici, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün, Çanakkale'de, toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlar içinde, yurdun her bölgesinden, her etnik kökenden, her mezhepten, hatta farklı dinlerden evlatlarımız bulunuyor. Onların hikayeleri, aynı zamanda, Türk milletinin varoluş, Anadolu'nun ise Türk'e vatan olmaya devam etme hikayesidir ve silinemez bir şekilde, kanla yazılmıştır. Çanakkale şehitlerimizle birlikte, tarih sahnesine çıktığımız ilk günden bugüne, onurlu, hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum."

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