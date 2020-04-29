YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. BBP Genel Başkanı Destici: "Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi gerçekliği yoktur"

BBP Genel Başkanı Destici: "Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi gerçekliği yoktur"

ANKARA HABERLERİ  | 29.04.2020 13:52 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Destici: "Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi gerçekliği yoktur"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin maruz kaldığı Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi, hukuki, siyasi gerçekliği yoktur." ifadesini kullandı.

Destici, yazılı açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Destici, terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Afrin ilçesinde sivillere yönelik bombalı araç saldırısını kınadı.

Türkiye'nin her yıl 24 Nisan'da asılsız Ermeni soykırımı iddialarına maruz kaldığını anımsatan Destici, "Türkiye'nin maruz kaldığı Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi, hukuki, siyasi gerçekliği yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunlara ilişkin, "Libya'daki askeri varlığımız bir yandan Libyalı kardeşlerimizin ve Libya devletinin güvenliğini sağlarken diğer taraftan Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin varlığının güçlenerek devamını sağlayacak bir mihver oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs pandemisinin önünde sonunda biteceğini belirten Destici, pandeminin bitmesi için de bu konuda alınan tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
Anahtar Kelimeler:
- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Ankara Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:09
Sabah
05:44
Öğle
12:51
İkindi
16:40
Akşam
19:48
Yatsı
21:17

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Beşparmak Eczanesi
Cankaya
Çağlayan Eczanesi
Cankaya
Lalahan Eczanesi
Cankaya
Nazan Eczanesi
Cankaya
Sim Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Yeni Bayramoğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.