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BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için rahmet diledi

20.08.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBP Genel Başkanı Destici, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için rahmet diledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Nizip'te meydana gelen trafik kazalarında üçü itfaiyeci, ikisi sağlıkçı ve ikisi de gazeteci olan 15 vatandaşımızın vefat ettiğini, 22 vatandaşımızın yaralandığını büyük bir teessürle öğrendim.

Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı dinmemişken Mardin Derik'te freni patlayan tırın sebep olduğu kazada da 16 vatandaşımızın vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Vefat edenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum."

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