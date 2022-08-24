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BBP Genel Başkanı Destici, Malazgirt Zaferi kutlama törenlerine katılacak

24.08.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBP Genel Başkanı Destici, Malazgirt Zaferi kutlama törenlerine katılacak

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenleri'ne iştirak edecek.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferin 951. yıl dönümünde, 25 Ağustos'ta Ahlat ve 26 Ağustos'ta Malazgirt'te düzenlenecek programlara katılacak.

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