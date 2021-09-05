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BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Kırklareli İl Kongresi'nde konuştu:

05.09.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(HDP'nin kapatılması istemiyle açılan dava) Bazıları 'demokrasi' diyor, 'insan hakları' diyor, 'siyasi partilerin varlığı' diyor, tamam da HDP normal siyasi parti değil ki PKK'nın bir siyasi uzvu. Meclis kürsüsünde adamlar bunu dillendiriyor"

KIRKLARELİ (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin, "Bazıları 'demokrasi' diyor, 'insan hakları' diyor, 'siyasi partilerin varlığı' diyor, tamam da HDP normal siyasi parti değil ki PKK'nın bir siyasi uzvu. Meclis kürsüsünde adamlar bunu dillendiriyor." dedi.

Destici, bir restoranda düzenlenen partisinin Kırklareli İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, HDP'nin bir an önce terörle mücadele kapsamında kapatılması gerektiğini vurguladı.

Hiçbir siyasi partinin terörün ve terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade eden Destici, HDP'nin her platformda PKK terör örgütünü savunduğunu belirtti.

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin süreci takip ettiklerini dile getiren Destici, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma davası açtı, 'eksikler var' dendi. Anayasa Mahkemesi tamamladı tekrar gönderildi ve şu anda HDP savunma için ek süre istedi. Biz açık ve net bir şekilde yıllardır ifade ediyoruz, terör örgütünün partisi olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde buna müsaade etmezler." diye konuştu.

HDP'nin, PKK'nın siyasi uzvu, siyasi uzantısı olduğunu vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Bakın bazıları 'demokrasi' diyor, 'insan hakları' diyor, 'siyasi partilerin varlığı' diyor, tamam da HDP normal siyasi parti değil ki PKK'nın bir siyasi uzvu. Meclis kürsüsünde adamlar bunu dillendiriyor. PKK'nın bir tane bile eylemini kınamıyorlar. Tam tersi Barış Pınarı Harekatı yapıldığında bizim devletimize 'işgalci', ordumuza da 'katliamcı' diyor. Hainler çıkıp bunu meclis kürsünde söylüyor. Normal bir siyasi parti olarak değerlendirebilir miyiz bunu, değerlendiremeyiz. Adam gibi demokrasi içerisinde bu devletin anayasasına uygun, yasalarına uygun parti kuracakmışsın, siyaset yapacakmışsın, sonuna kadar herkese açık. Ama terörün, terör örgütünün partisi olmaz, bunun sözcüsü olmaz. Onun için burada bütün siyasi partilerimiz birlik olmalı."

Konuşmaların ardından tek liste ile yapılan seçimde, mevcut il başkanı Ercan Andaç, yeniden seçildi.

Kongreye, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

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