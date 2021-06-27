BBP Genel Başkanı Destici, Sinop'un Türkeli ilçesinde konuştu:

SİNOP (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'nin kapatılması istemli davaya ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasıyla ilgili raportörün verdiği olumlu kararı oy birliğiyle kabul ederek esastan görüşmesini olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz." dedi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışına katılan Destici, BBP'nin 28 yıldır, "önce vatan, millet, kültür, ezan ve bayrak" diyerek siyaset yaptığını söyledi.

Yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir muhalefet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Destici, kimden gelirse gelsin doğrunun yanında olduklarını, kim yanlış yaparsa karşısında durduklarını belirtti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Destici, "Öncelikle bütün Muğla Marmaris halkına, çevrede yaşayan ve bundan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bir orman çalışanımızın yangın söndürme çalışmalarında hayatını kaybettiğini öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine ve tüm orman camiasına başsağlığı diliyorum. Devletimiz, Orman Bakanlığı tüm imkanlarıyla bu yangını söndürmek için çaba gösteriyor. İnşallah bu çalışmalar en kısa sürede tamamlanır." diye konuştu.

- "Kahramanca mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz"

BBP olarak Türk milletinin, Türk devletinin hayrına ne varsa desteklediklerini ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletin, milletin, ülkenin hayrına görmediğimiz işlerde de hep çekincemizi ortaya koyduk. Dış politikada, bu süreçte Azerbaycan'dan Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Kıbrıs'a, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadeleyi, orada bir terör devletinin kurulmaması için Türk askerinin, Türk ordusunun, içeride Türk polisinin verdiği kahramanca mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Bu mücadele içeride ve dışarıda Türkiye Devleti'nin varlığını, ülkesiyle milletinin bölünmez bütünlüğünü hedef alan en son terörist imha edilinceye kadar devam etmelidir. Burada kesinlikle taviz verilmemeli."

- "HDP Meclis Başkanvekilinin yönettiği hiçbir toplantıya katılmadık"

Terörle mücadelenin, topyekun yapıldığında başarılı olacağını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Dağdaki teröristle de mücadele edeceksin, ovadakiyle de şehirdekiyle de memuriyete girmişse onunla da belediyeye girmişse onunla da meclise girmişse onunla da mücadele edeceksiniz. Biz, bugüne kadar PKK'nın siyasi şubesi ve uzantısı olan HDP Meclis Başkanvekilinin yönettiği hiçbir toplantıya girmedik. Çünkü 'biz mecliste PKK'lı istemiyoruz' dedik. Bunun için biz normal bir siyasi parti olsa, legal bir siyasi parti, meşru bir siyasi parti olsa, terörle arasına mesafe koysa terör eylemlerini kınasa, bir partinin neden kapatılmasını isteyelim. Ya da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı neden bununla ilgili bir başvuru yapsın. Ama inatla ve ısrarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve kahraman Türk milletine aziz ve Müslüman Türk milletine meydan okurcasına Meclis kürsüsünden çıkıp bizim terörle mücadele için yaptığımız harekatları bir işgal girişimi ve kahraman ordumuzu da katliamcı diye gösteriyorsa, burada ayrı bir devlet kurmaktan bahsediyorsa, bebek katilinin heykelini dikmekten bahsediyorsa, sırtını PYD'ye YPG'ye dayamaktan bahsediyorsa ve dahası milleti öz yönetim ilan ederek ayaklanmaya teşvik ediyorsa elbette ki bunun hesabını hukuk sorar. Dünyanın her tarafında da sorar. Bir kere yapmalıyız, tam yapmalıyız. Nesi varsa nesi yoksa mücadele edip topunu kapatıp terörü bitirmeliyiz."

Terörle mücadeleye 1 trilyon dolardan fazla para harcandığını belirten Destici, "Bu 1 trilyon dolar, Türkiye ekonomisine girmiş olsa bugün iki katı daha büyük Türkiye vardı. Anayasa Mahkemesinin, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasıyla ilgili raportörün verdiği olumlu kararı oy birliğiyle kabul ederek esastan görüşmesini olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz." ifadesini kullandı.

