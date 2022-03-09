YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye, tarafı olmadığı savaşın bedelini ödememelidir"

BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye, tarafı olmadığı savaşın bedelini ödememelidir"

09.03.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye, tarafı olmadığı savaşın bedelini ödememelidir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hukukun ve barışın yanında yer alan Türkiye'nin, tarafı olmadığı bir savaşın bedelini ödememesi gerektiğini bildirdi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin tavrı ve izlediği yolu yapıcı, olumlu ve barışa katkı sağlayacak şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Rusya'nın taleplerini haklı ve gerçekçi bulmadıkları gibi bunları savaş sebebi olarak açıklamasını da ibretle izlediklerini kaydeden Destici, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların da buna boyun eğmemesini beklediklerini dile getirdi.

Hukukun ve barışın yanında yer alan Türkiye'nin tavrının bu şekilde devam etmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Türkiye, tarafı olmadığı bir savaşın bedelini asla ödememelidir. Türkiye'nin dış politikalarına yön vermeye çalışan ülkelerin en son Suriye'den göçmenler konusunda ve diğer konularda ne yaptığını, verdikleri hiçbir sözün arkasında durmadıklarını ve bu konuda bizi sukutuhayale uğrattıklarını unutmayalım." diye konuştu.

- "ABD krizi fırsata çevirmeye çalışıyor"

Hiçbir devletin ve gücün dünya hakimiyeti hayali kurmaması gerektiğini ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"Nükleer silahların bu derece yaygın olduğu dünyada, dünya hakimiyeti hayalinin insanları götüreceği tek yer nükleer silahların kullanılacağı bir dünya savaşıdır. Rusya'nın imparatorluk özlemine karşı çıkarken ABD'nin krizi fırsata dönüştürmeye çalıştığını, Rusya'nın saldırganlığı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin hakimiyetinde tek kutuplu bir dünya inşa etmeye gayretlerinin anlamsızlığını, emperyalizmin hangi kılıkta giderse gitsin gittiği her yerden ölümlere, kana, gözyaşına neden olduğunu, başka bir akıbet de beklemememiz gerektiğini görüp kabul etmek zorundayız."

- "Fırsatçılara izin verilmemeli"

Destici, bazı ürünler üzerinden spekülasyonlar yapılarak milletin telaşlandırıldığını, bir taraftan ülke ekonomisine zarar verilirken diğer taraftan da bazı fırsatçıların hak etmedikleri fahiş karlar elde ettiğini dile getirdi.

Verilen para cezalarının yeterli olmadığının görüldüğünü kaydeden Destici, alınan kararlara uymayan rantiyeci, stokçu, karaborsacı ve işletmelerin kapatılması, gerekçesinin net bir şekilde kapılarına asılması, kapılarının mühürlenmesi ve firmalarının da damgalanması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarını AA'ya anlattı:Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarını AA'ya anlattı:
Kağıthane'de kuyumcu soygunuKağıthane'de kuyumcu soygunu
Honda Civic'te geçerli kredi kampanyası martta da sürecekHonda Civic'te geçerli kredi kampanyası martta da sürecek

Ankara Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:40
Sabah
07:03
Öğle
13:04
İkindi
16:19
Akşam
18:55
Yatsı
20:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Gören bir daha baktı! Dünyanın en büyük kulak memesini istedi

Gören bir daha baktı! Dünyanın en büyük kulak memesini istedi

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.