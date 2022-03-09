BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye, tarafı olmadığı savaşın bedelini ödememelidir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hukukun ve barışın yanında yer alan Türkiye'nin, tarafı olmadığı bir savaşın bedelini ödememesi gerektiğini bildirdi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin tavrı ve izlediği yolu yapıcı, olumlu ve barışa katkı sağlayacak şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Rusya'nın taleplerini haklı ve gerçekçi bulmadıkları gibi bunları savaş sebebi olarak açıklamasını da ibretle izlediklerini kaydeden Destici, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların da buna boyun eğmemesini beklediklerini dile getirdi.

Hukukun ve barışın yanında yer alan Türkiye'nin tavrının bu şekilde devam etmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Türkiye, tarafı olmadığı bir savaşın bedelini asla ödememelidir. Türkiye'nin dış politikalarına yön vermeye çalışan ülkelerin en son Suriye'den göçmenler konusunda ve diğer konularda ne yaptığını, verdikleri hiçbir sözün arkasında durmadıklarını ve bu konuda bizi sukutuhayale uğrattıklarını unutmayalım." diye konuştu.

- "ABD krizi fırsata çevirmeye çalışıyor"

Hiçbir devletin ve gücün dünya hakimiyeti hayali kurmaması gerektiğini ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"Nükleer silahların bu derece yaygın olduğu dünyada, dünya hakimiyeti hayalinin insanları götüreceği tek yer nükleer silahların kullanılacağı bir dünya savaşıdır. Rusya'nın imparatorluk özlemine karşı çıkarken ABD'nin krizi fırsata dönüştürmeye çalıştığını, Rusya'nın saldırganlığı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin hakimiyetinde tek kutuplu bir dünya inşa etmeye gayretlerinin anlamsızlığını, emperyalizmin hangi kılıkta giderse gitsin gittiği her yerden ölümlere, kana, gözyaşına neden olduğunu, başka bir akıbet de beklemememiz gerektiğini görüp kabul etmek zorundayız."

- "Fırsatçılara izin verilmemeli"

Destici, bazı ürünler üzerinden spekülasyonlar yapılarak milletin telaşlandırıldığını, bir taraftan ülke ekonomisine zarar verilirken diğer taraftan da bazı fırsatçıların hak etmedikleri fahiş karlar elde ettiğini dile getirdi.

Verilen para cezalarının yeterli olmadığının görüldüğünü kaydeden Destici, alınan kararlara uymayan rantiyeci, stokçu, karaborsacı ve işletmelerin kapatılması, gerekçesinin net bir şekilde kapılarına asılması, kapılarının mühürlenmesi ve firmalarının da damgalanması çağrısında bulundu.

