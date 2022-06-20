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BBP Genel Başkanı Destici Van Valiliğini ziyaret etti

20.06.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBP Genel Başkanı Destici Van Valiliğini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli ziyaretler için geldiği Van'da valiliği ziyaret etti.

Destici, beraberindeki partililerle, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından valiliğe geçti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından karşılanan Destici, şeref defterini imzaladı, Balcı'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Destici, daha sonra İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

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