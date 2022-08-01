BBP Genel Başkanı Destici'den tahıl sevkiyatı anlaşması değerlendirmesi:

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan ilk geminin yola çıkmasına ilişkin, "Bu sevkiyatın problemsiz şekilde başlamış olması da sevindirici. İnşallah yazıldığı gibi, konuşulduğu gibi, imza altına alındığı gibi tarafların hepsi bu anlaşmaya uyar ve sevkiyat düzenli bir şekilde yapılır." dedi.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Destici, Cemiyet Başkanı Muhittin Karahan'dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıkmasına ilişkin görüşünün sorulması üzerine, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünyada enerji krizi yaşandığını ve enerji fiyatlarında yükselme meydana geldiğini söyledi.

Mevsimle birlikte tahıl krizi de yaşanmaya başladığını belirten Destici, "Buğday başta olmak üzere tahıl fiyatlarında, ayçiçeği fiyatlarında da bir yükseliş meydana geldi. Bu konu sadece Rusya ve Ukrayna'yı değil, sadece bizim gibi bölge ülkeleri değil, zaman içerisinde bütün dünyayı etkiledi." diye konuştu.

- "Dünyanın yaşadığı krize bir nebzede olsa çözüm olur"

Bu konuda çözüm arandığını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Bu konuda Türkiye öncülük etti, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde İstanbul'da, Ukrayna, Rusya ve Türkiye ile bunlara gözlemci olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de katıldığı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma, Türkiye'nin himayelerinde gerçekleşti. Çünkü hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın şu anda güvendiği ve özellikle iki ülke arasında ilişkileri sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğu gözüküyor. Bu, dünya kamuoyu tarafından da büyük dikkatle takip ediliyor ve bu konuda da Türkiye takdir alıyor. Bunu Avrupa olsun, Balkanlar gezimizde de bunu ziyadesiyle hissettim. Bu sevkiyatın problemsiz şekilde başlamış olması da sevindirici. İnşallah yazıldığı gibi, konuşulduğu gibi, imza altına alındığı gibi tarafların hepsi bu anlaşmaya uyar ve sevkiyat bundan sonra düzenli bir şekilde yapılır. Dünyanın şu anda yaşamakta olduğu krize bir nebze de olsa çözüm olur, diye düşüyorum."

- "Biz sağlık çalışanlarımız ile ilgili her düzenlemeyi destekledik"

Destici, CHP'nin sağlıkta şiddet konusunda TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmasını da değerlendirerek, bu çağrının doğru olmadığını söylediğini anımsattı.

Sağlık çalışanlarının konusunun görüşülmesinin istismar edilmesinden dolayı bu çağrıyı doğru bulmadığını vurgulayan Destici, "İkincisi CHP'nin bu konuyu, öncesinde, bırakın bizim gibi Cumhur İttifakı mensuplarıyla kendi Millet İttifakı mensuplarıyla da dahi görüşmeden böyle bir çağrıyı yapmasını en hafifi ile bir diğer siyasi partilere karşı Meclis'te ister grubu olsun ister grubu olmasın bir nezaketsizlik olarak gördük." diye konuştu.

Çağrıyı doğru bulmadığı için Meclis'teki bu toplantıya katılmayacağını hatırlatan Destici, şöyle devam etti:

"Zaten şu anda da aldığımız bilgi, çoğunluğun sağlanamadığı ve Meclis'in aç-kapa yönünde olduğu. Bizim siyasi partilerimize çağrımız, Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere bundan sonra eğer böyle olağanüstü toplantı çağrısı yapacaklarsa o zaman önce siyasi partilerle görüşmelerini, bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun hareket etmelerini, bunun, sonuç almaları için de daha doğru olacağını düşünüyorum. Siyasi rant elde etmek için bir takım kurnazlıklarla Cumhur İttifakını ya da diğer partileri açığa düşürme çalışmalarını Meclis'te, milletimiz de prim vermeyecektir. Bugün de bu primi Cumhuriyet Halk Partisine vermemiştir. Biz sağlık çalışanlarımız ile ilgili her düzenlemeyi destekledik, bundan sonra da destekleyeceğiz ama CHP gibi siyasi kurnazlık yapıp bize ve milletimize tuzak kuranlara karşı da dikkatli olmaya devam edeceğiz."



