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BBP Genel Başkanı Destici'den "Türkiye kazandı" vurgusu:

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.08.2020 10:16 | Son Güncelleme

"Fatih Sultan Mehmed'in ismini taşıyan gemilerle fethe devam edilmeli. Karada, havada ve 'Mavi Vatan'da Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda alınan kararlara BBP olarak destek vermeye devam edeceğiz."

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin tüm Türkiye'nin kazancı olduğunu belirterek "Fatih Sultan Mehmed'in ismini taşıyan gemilerle fethe devam edilmeli. Karada, havada ve 'Mavi Vatan'da Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda alınan kararlara BBP olarak destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi tespit ettiğini müjdelemesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin çağ atlayıp yarınlara daha sağlam ayaklarla basacağına inancının tam olduğunu dile getiren Destici, ülkenin ve milletin geleceği adına her zaman kararlılıkla dik duracaklarını söyledi. Destici, "Partimiz teşkilatı olarak bugüne kadar gördüğümüz yanlışa 'yanlış', doğruya 'doğru' diyerek yol aldık. Ahlaklı siyaset çizgimizi bozmadan, devletin bekası ve milletin yararına olan her adımda yine desteğimizi, fikrimizi, eleştirimizi sunmaya devam edeceğiz. Fatih gemimizin Karadeniz’deki fethini kutluyorum. Türkiye kazandı." ifadelerini kullandı.

- "Eski Türkiye'yi hafızalardan silme zamanıdır"

Köylü bir ailenin çocuğu olduğunu hatırlatan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim zamanımızda soba borularından çıkan gazla ölenlerin haddi hesabı olmazdı. Her gece soba tütecek mi korkusuyla uyuyan çocuklardık. Kömür kıymetli bir madendi ve öyle her evin önüne kamyon kamyon dökülemiyordu. Şimdi soba da kömür de geride kaldı. Gelişen, yerli ve milli üretimi esas alarak büyüyen Türkiye'nin inşasına destek olmak boynumuzun borcu. Eski Türkiye'yi hafızalardan silme zamanıdır. Eski Türkiye’ye de Türkiye'yi eskilere çekmeye çalışanlara da fırsat yok çünkü artık eski Türkiye yok. Fatih Sultan Mehmed'in ismini taşıyan gemilerle fethe devam edilmeli. Karada, havada ve 'Mavi Vatan'da Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda alınan kararlara BBP olarak destek vermeye devam edeceğiz."

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdenin bir başlangıç olduğunu vurguladı. Türkiye'nin daha güzel günlere, cari açığı olmayan hatta cari fazlalığıyla övünen bir ülke haline geleceğine inançlarının tam olduğunu anlatan Destici, Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin hayırlı olmasını diledi.

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