BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi:

"Bir caninin genç bir kızı, vahşice öldürmesinin cezası idamdan başka ne olabilir? Hem vicdanları rahatlatmak hem de adaleti temin etmek için başka hangi ceza uygulanabilir ki?" ifadelerini kullanan Destici, partisinin konuyla ilgili kanun teklifi sunduğunu hatırlattı.

Destici, kadın ve çocuk cinayetlerine bir an önce çare bulunması gerektiğine dikkati çekerek Pınar Gültekin'in öldürülmesini vahşet olarak nitelendirdi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen füze saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Mustafa Ahmet Demir'e rahmet dileyerek sözlerine başlayan Destici, Yıldırım-2 Cilo operasyonunda görev alan tüm güvenlik güçlerine muvaffakiyetler diledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin, "Bir caninin genç bir kızı vahşice öldürmesinin cezası idamdan başka ne olabilir?" diye sordu.

Destici, kadın ve çocuklara tecavüz edip onları vahşice öldürenlerle teröristlere idam cezası getirilmesi için TBMM'deki partilere çağrıda bulundu.

Mustafa Destici, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı olduğunu hatırlatarak "Kıbrıs bizim vazgeçilmez davamız. Kıbrıs'tan dün de vazgeçmedik, bugün de vazgeçmiyoruz ve yarın da vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yayın yapan bazı gazetelerin hem Türkiye Cumhuriyeti'ni hem Türk milletini ve ordusunu itham eden sözleri manşetlere taşıdıklarını belirten Destici, bunun fikir özgürlüğü olarak adlandırılamayacağını söyledi. Destici, "Bunu kabul etmemiz, görmezden gelmemiz mümkün değildir." dedi.

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Destici, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına da değinerek "Aklım erdiğinden beri Ayasofya'nın cami olarak açılması için mücadele ettik. İnşallah 24 Temmuz'da ben de arkadaşlarımla Ayasofya Camisi'nde olacağım." diye konuştu.

İbadetin "açık açık ve tam da göstere göstere yapıldığı haller olduğunu" ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: