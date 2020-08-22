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BBP İl Başkanı Önal’dan Cumhurbaşkanı’na teşekkür

BİLECİK HABERLERİ  | 22.08.2020 13:42 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi Bilecik İl Başkanı Murat Önal,dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği "doğal gaz" müjdesinin ardından bir açıklama yaptı.BBP Bilecik İl Başkanı Önal, yaptığı açıklamada, "Kendi imkanlarımız ile milli sondaj gemimiz fatihin Karadeniz’de yaptığı arama çalışmaları sonucu Sakarya gaz sahası tuna-1’de ülkemizin enerji alanında tarihinin en büyük enerji kaynağını keşfetmiştir.

BBP İl Başkanı Önal’dan Cumhurbaşkanı’na teşekkür

Büyük Birlik Partisi Bilecik İl Başkanı Murat Önal,dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği "doğal gaz" müjdesinin ardından bir açıklama yaptı.
BBP Bilecik İl Başkanı Önal, yaptığı açıklamada, "Kendi imkanlarımız ile milli sondaj gemimiz fatihin Karadeniz’de yaptığı arama çalışmaları sonucu Sakarya gaz sahası tuna-1’de ülkemizin enerji alanında tarihinin en büyük enerji kaynağını keşfetmiştir. İnanıyorum ki bu arama çalışmalarının arkası gelecek ve Türkiye hem ana karasında hem de mavi vatanımızın Karadeniz, Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerinde milli unsurları ile yapılacak çalışmalar neticesinde yeni kaynaklar bulacaktır. Başta fatih sondaj gemimiz personeline, TPO yetkililerine, önce ki ve şimdi ki enerji bakanlarımıza, bu çalışmaları destekleyen sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

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Bozuyuk
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Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
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Pazaryeri
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