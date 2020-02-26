YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. BBP, İskeçe seçilmiş müftüsüne "makamı gasbetmek" suçundan ceza verilmesini kınadı

BBP, İskeçe seçilmiş müftüsüne "makamı gasbetmek" suçundan ceza verilmesini kınadı

ANKARA HABERLERİ  | 26.02.2020 20:40 | Son Güncelleme

BBP, İskeçe seçilmiş müftüsüne "makamı gasbetmek" suçundan ceza verilmesini kınadı

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, Yunanistan'da, "makamı gasbetmek" ile suçlanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye verilen 4 ay hapis cezasını kınadı.

Karabulut, yazılı açıklamasında, Mete'nin 2016'da Yunan ordusunda askerlik görevini yaparken kaza sonucu hayatını kaybeden bir soydaş askerin cenaze töreninde, atanmış müftünün de bulunduğu ortamda cenaze namazını kaldırdığı için "resmi makamı gasbetmek" ve "dini töreni engellemek" suçundan 4 ay hapis cezasına mahkum edildiğini belirtti.

Ahmet Mete'nin, SYRİZA hükümetinin son dönemde çıkardığı iki ayrı kararname sonrası bu cezaya maruz kaldığının altını çizen Karabulut, bu kararnamelerle Atina hükümetinin, Lozan Antlaşması ile belirlenen din özgürlüğüyle ilgili hakları ihlal ettiğini bildirdi.

Yunanistan'ın 2018 ve 2019'da yürürlüğe koyduğu kararnamelerle orada yaşayan Türk soydaşlarının dini kurumlarının içini boşaltıp devletleştirmek istediklerini kaydeden Karabulut, "İskeçe'nin seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'ye; Selanik İstinaf Mahkemesinin haksız ve mütekabiliyet kararlarını hiçe sayarak verdiği bu karardan dolayı geçmiş olsun diyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak bu mahkeme kararını kınadığımızı ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi
Anahtar Kelimeler:
BBP

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düdüklü tencere silah sayıldı

Düdüklü tencere silah sayıldı

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Ordu’ya ikinci çevre yolu

Ordu’ya ikinci çevre yolu

Definecilerin planı yarım kaldı

Definecilerin planı yarım kaldı

Samandağ’da zeytinlikte yangın

Samandağ’da zeytinlikte yangın

Aceleciliği yüzünden patlayan düdüklü tencere hastanelik etti

Aceleciliği yüzünden patlayan düdüklü tencere hastanelik etti

Ankara Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:21
Öğle
13:07
İkindi
16:11
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Ankara Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Balgat Merkez Eczanesi
Cankaya
Artı Eczanesi
Cankaya
İlkadım Eczanesi
Yenimahalle
Özmen Eczanesi
Sentepe
Özer Eczanesi
Akdere
Deniz Eczanesi
Mamak
Alper Armağan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Pursaklar’da kardeşler birbirlerine hem bacanak hem elti oldular

Pursaklar’da kardeşler birbirlerine hem bacanak hem elti oldular

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.