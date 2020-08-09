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BBP Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Kurşun seçildi

KARABÜK HABERLERİ  | 09.08.2020 16:00 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi(BBP) Karabük Merkez İlçe Başkanlığı 2.

Büyük Birlik Partisi(BBP) Karabük Merkez İlçe Başkanlığı 2. olağan kongrede seçime tek liste giren Bayram Kurşun seçildi.
İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen kongreye, BBP Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç, Divan Başkanı Erol Keskin ve delegeler katıldı.
İl Başkanı Kıraç, kongrede yaptığı konuşmasında 24 Temmuz Cuma Günü Ayasofya’nın büyük coşkuyla cami olarak açıldığını hatırlatarak, "Ayasofya davasında mahkemeler görmüş, cezaevinde yatmış bir camianın mensupları olarak gururla ifade etmek isterim ki Ayasofya’nın cami olarak açılmasında en büyük şeref zincirlerin kıran Alperenlerdir. Bizler var oldukça ecdadımızın emanetleri boynu bükük kalmayacaktır" dedi.
İstanbul sözleşmesine de değinen Kıraç, sözleşmenin Türk aile yapısına zarar verdiğini ve ahlâkı yozlaştırıp, eşcinselliği özendirdiğini söyledi.
Kıraç, 2. Olağan kongrenin partiye hayırlı olmasını diledi.
Merkez İlçe Başkanı adayı Bayram Kurşun, Muhsin Yazıcıoğlu’nun belirlediği yoldan sapmadan, kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getireceğini ifade etti.
Konuşmaların ardından, seçime tek liste olarak giren Bayram Kurşun, BBP Karabük Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

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