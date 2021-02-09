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BBP Merkez ilçe başkanlığına atanan Pınarlı görevine başladı

09.02.2021 22:11 | Son Güncelleme:
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BBP Merkez ilçe başkanlığına atanan Pınarlı görevine başladı

Büyük Birlik Partisinde Genel Merkez kararı ile Sivas Merkez İlçe Başkanlığına atanan Fikri Pınarlı görevine başladı.Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi tarafından alınan kararla BBP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanan Fikri Pınarlı bugün düzenlenen basın açıklaması ile görevine başladı.

Büyük Birlik Partisinde Genel Merkez kararı ile Sivas Merkez İlçe Başkanlığına atanan Fikri Pınarlı görevine başladı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi tarafından alınan kararla BBP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanan Fikri Pınarlı bugün düzenlenen basın açıklaması ile görevine başladı. BBP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut’un katıldığı toplantıda söz alan Pınarlı, “Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici beyefendinin tensipleri ile Büyük Birlik Partisi Sivas Merkez ilçe Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Kurulduğu günden bugüne hizmetkarı olduğum partimin yönetiminde yer almak hayatım boyunca taşıyacağım onur ve şeref sebebidir. Bundan dolayı beni bu göreve layık gören başta genel başkanımız Mustafa Destici beyefendi olmak üzere genel başkan yardımcımıza, teşkilat başkanımıza, İl başkanımıza, genel merkez yöneticilerimiz ve il yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp ve BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut açıklamalarında Pınarlı’ya başarılar diledi.
Fikri Pınarlı kimdir?
BBP Sivas Merkez İlçe Başkanı Fikri Pınarlı’nın edebiyatla yakından ilgilendiği ve kendisine ait şiir kitapları olduğu öğrenildi. Aslen İstanbul doğumlu olan Pınarlı; 30 yıldır ticaret yapıyor. Ayrıca, Sivas Arı Yetiştiricileri Birliğinin kurucu üyeliği, Sivas Yazarlar ve Şairler Derneği yönetim kurulu üyeliği, kısa adı Soyder olan ve 23 köyden oluşan Soğuk Çermik Yöresi ve Dört Eylül Barajı Köyleri Derneğinde uzun süredir başkan yardımcılığı görevi ve Onbaşılar köyünde 12 yıldır dernek başkanlığı görevlerini yürüttü.

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