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BBP Sinop’ta teşkilatlanıyor

SİNOP HABERLERİ  | 29.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi(BBP) Sinop İl Başkanı Tahir Şahin, Merkez İlçe Başkanlığına Metin Biçer’in, Saraydüzü İlçe Başkanlığına da Hüseyin Bölükbaş’ın getirildiğini duyurdu.Geçen aylarda BBP Sinop İl Başkanlığı koltuğuna Tahir Şahin’in oturmasının ardından ilçe başkanları için de isimler netleşmeye başladı.

Büyük Birlik Partisi(BBP) Sinop İl Başkanı Tahir Şahin, Merkez İlçe Başkanlığına Metin Biçer’in, Saraydüzü İlçe Başkanlığına da Hüseyin Bölükbaş’ın getirildiğini duyurdu.
Geçen aylarda BBP Sinop İl Başkanlığı koltuğuna Tahir Şahin’in oturmasının ardından ilçe başkanları için de isimler netleşmeye başladı. BBP Sinop İl Başkanı Tahir Şahin, BBP’nin Sinop Merkez İlçe Başkanlığına Metin Biçer’in, Saraydüzü İlçe Başkanlığına da Hüseyin Bölükbaş’ın getirildiğini kamuoyuyla paylaştı. “Geldiğimiz günden bu yana aralıksız teşkilatlanma çalışmalarına devam etmekteyiz” diyen Şahin, “Bu kapsamda İlçe başkanlarımızı belirleme noktasında hızla teşkilatlarımızı oluşturmaya devam ediyoruz. Sinop Merkez İlçe Başkanlığına Metin Biçer, Saraydüzü İlçe Başkanlığına da Hüseyin Bölükbaş görevlendirildi. Memleketimize en liyakatli kadrolarla hizmet verebilmek gayesiyle, halka hizmet hakka hizmettir diyerek yola çıktık” dedi.

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