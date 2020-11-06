BBP Suluova İlçe Teşkilatı’nda toplu istifa

Büyük Birlik Partisi (BBP) Suluova İlçe Başkanı Muharrem Ay, İlçe Başkan Yardımcısı Salim Kaya, İlçe Sekreteri Abdullah Emre Çatal ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Ermiş partideki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Konu ile ilgili olarak İlçe Başkanı Muharrem Ay açıklamada, "Büyük Birlik Partisi’nin son birkaç yıldır siyasi duruşuyla ile alakalı sıkıntılarımız vardır. BBP, Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın davasından uzaklaşmış, milli mutabakattaki duruşumuzdan uzaklaşmıştır. Bu sebepten dolayı BBP’de siyaset yapmamızın mümkün olmadığına karar verdik. Mekanı cennet Muhsin Başkanımızın şu ifadesi bizim bugün savunduğumuz değerleri ve istifamızı özetlemektedir: ’İtiraz ve eleştiriye isyan, dalkavukluğa itaat, ilke ve dürüstlüğe aptallık, fikirlerin serbestçe söylenmesini ihanet gören, anlayışları reddediyoruz.’ Son söz olarak kuruluşundan bugüne kadar görev yaptığımız Büyük Birlik Partisi’nden istifa ediyoruz" dedi.

BBP Suluova Teşkilatı’ndan çok sayıda isim istifa etti.

