YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BİLECİK HABERLERİ  | 28.05.2020 13:42 | Son Güncelleme

BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in 22 Mayıs’ta TBMM’de düzenlediği basın toplantısını ibretle izlediğini söyleyerek, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanının partisinden istifa ettirilerek başka bir partiden aday yapıldığı iddiası doğru değildir" dedi.Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Murat Önal yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in basın toplantısında BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin isminin geçmesinden dolayı bir açıklama yapma ihtiyacı doyduğunu belirtti.

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in 22 Mayıs’ta TBMM’de düzenlediği basın toplantısını ibretle izlediğini söyleyerek, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanının partisinden istifa ettirilerek başka bir partiden aday yapıldığı iddiası doğru değildir" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Murat Önal yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in basın toplantısında BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin isminin geçmesinden dolayı bir açıklama yapma ihtiyacı doyduğunu belirtti. Önal, "Özgür Özel’in bu cümleyi sarf ederken, ya yalan söylüyor veya seçim kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nu bilmediği anlaşılmaktadır. Sayın Genel Başkanımız siyasi partilerin ittifak yapmasına imkan veren yasalar çerçevesinde, 17 arkadaşımızla birlikte Cumhur İttifakından aday olmuş, Büyük Birlik Partisi adı ve amblemiyle seçim çalışmalarını yürütmüş ve Büyük Birlik Partisi mensubu olarak milletvekili seçilmiştir. Özgür Özel gülünç bir şekilde, genel başkanımızla aynı statüde milletvekili seçilen Sayın Demokrat Parti Genel Başkanı’nı da örnek verince aynı basın toplantısında kendi kendini tekzip etmiştir. Unuttuğu iki hususu biz kendisine hatırlatalım. Birincisi, 17 dakikalık basın toplantısının neredeyse tamamında, kınadığı, şikayet ettiği, ’siyasi ahlaksızlık’ olarak gösterdiği fiilin, aynen, bugün mecliste görev yapan, CHP’den seçilip Saadet Partisi’ne geçen milletvekillerini ve buna imkan hazırlayan kendi partisinin uyguladığı yöntemi tarif etmesidir. Özgür Özel ve CHP, millete siyasi ahlak dersi vermeden önce, acilen bu durumu izah etmelidir. İkinci konu, İYİ Parti’nin seçimlere sokulması, millet iradesinin tecelli etmesi için gösterilen bir ’kahramanlık’ gibi gösterilirken, CHP’nin, aynı seçimde kendisine siyasi duruş olarak daha yakın olan DSP’nin seçime girmesi için hiçbir şey yapmadığı bilinmektedir. İYİ Parti’ye ağlatarak 15 vekil gönderen CHP nedense DSP için çok övünerek anlattığı demokrat tavrı göstermemiş ve DSP 2018 seçimlerine katılamamıştır. Hokkabazlık, kelimelerle demokratik tavır ve kahramanlık haline getirilemez. Büyük Birlik Partisi size malzeme olmayacak kadar düzgün bir geçmişe ve sicile sahiptir" dedi.

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz fotoğraf Cem Yılmaz'dan sürpriz fotoğraf
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyeden yol genişletme çalışması

Belediyeden yol genişletme çalışması

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Bilecik Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:37
Sabah
05:28
Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:27
Yatsı
22:09

Bilecik Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Nuran Eczanesi
Bozuyuk
Arif Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor

1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor

Tam teşekküllü ambulans hizmete girdi

Tam teşekküllü ambulans hizmete girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.