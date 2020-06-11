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BBP’den Vali Şentürk’e ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 11.06.2020 17:10 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bilecik İl Teşkilatı, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti.BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal, İl Sekreteri Mustafa İbiş ve İl Başkan Yardımcısı Engin Muslu, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

BBP’den Vali Şentürk’e ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bilecik İl Teşkilatı, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti.
BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal, İl Sekreteri Mustafa İbiş ve İl Başkan Yardımcısı Engin Muslu, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti. Bilecik hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunan partililer, Vali Şentürk’ün tecrübelerinin Bilecik’e katkı sağlayacağını ve çok güzel çalışmalara imza atacağını söyledi. Pandemi sürecinde yapılan özverili çalışmalardan dolayı Vefa Destek Grubu ve bütün çalışanlara teşekkür eder BBP İl Başkanı Murat Önal, ziyaret sonunda Vali Şentürk’e hediyelerini takdim etti.
Ardından İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal’ı makamında ziyaret eden BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal ve beraberindekiler, pandemi süresince gecesini gündüzüne katan tüm emniyet güçlerine başarılı çalışmaları için teşekkür etti.

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