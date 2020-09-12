YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Beactive etkinlikleri için geri sayım başladı

Beactive etkinlikleri için geri sayım başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

Bu yıl Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde 81 ilde yapılacak olan “Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri” düzenlenecek.23-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliklerine denk gelen bu süreçte çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini artırmak amaçlanıyor.Yine proje kapsamında Türkiye’de yaş, cinsiyet ve etnik köken gözetmeksizin 83 milyon ülke nüfusunun tamamının spor ve fiziksel aktivite ile bu projenin bir parçası olması hedefleniyor.HİS Federasyonunun yayınlamış olduğu etkinlik takvimi gereği Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, HİS Federasyonu İl Temsilciliği ve yerel paydaşlarla birlikte 23-30 Eylül 2020 tarihleri arasında sportif etkinlikler organize edilecek.

Beactive etkinlikleri için geri sayım başladı

Bu yıl Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde 81 ilde yapılacak olan “Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri” düzenlenecek.
23-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliklerine denk gelen bu süreçte çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini artırmak amaçlanıyor.
Yine proje kapsamında Türkiye’de yaş, cinsiyet ve etnik köken gözetmeksizin 83 milyon ülke nüfusunun tamamının spor ve fiziksel aktivite ile bu projenin bir parçası olması hedefleniyor.
HİS Federasyonunun yayınlamış olduğu etkinlik takvimi gereği Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, HİS Federasyonu İl Temsilciliği ve yerel paydaşlarla birlikte 23-30 Eylül 2020 tarihleri arasında sportif etkinlikler organize edilecek. Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri adı ile yapılacak olan “BeActive” etkinliklerini destekleyerek “Harekette Ben de Varım” sertifikasını ise herkes alabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorBu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor, Sapunaru ile yeniden anlaştı
Kayserispor, Sapunaru ile yeniden anlaştı
Trabzonspor, ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Trabzonspor, ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
Kayserispor’un yeni kaptanı Hasan Hüseyin
Kayserispor’un yeni kaptanı Hasan Hüseyin
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Kayserispor’dan geçmiş olsun mesajı
Kayserispor’dan geçmiş olsun mesajı

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:10
Öğle
12:39
İkindi
16:12
Akşam
18:59
Yatsı
20:17
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı
Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.