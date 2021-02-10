Bebeğinizin kalp kontrollerini yaptırmayı ihmal etmeyin

Özel Denizli Tekden Hastanesi tüm branşlarda olduğu gibi Kalp Damar ve Kardiyoloji kadrosuyla da önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. "Kalp işi ekip işidir" diyerek çıktıkları yolda girişimsel ve cerrahi olarak kardiyovasküler tüm tedaviler başarıyla yapılırken Kalp ekibine akademisyen doktorlardan Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahisi Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık’ı da dahil ederek gücüne güç kattı. Özel Denizli Tekden Hastanesi tüm branşlarda olduğu gibi Kalp Damar ve Kardiyoloji kadrosuyla da önemli başarılara imza atarak, “Kalp işi ekip işidir” diyerek çıktıkları yolda girişimsel ve cerrahi olarak kardiyovasküler tüm tedaviler başarıyla yapılmaktadır. Kalp ekibine akademisyen doktorlardan Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahisi Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık’ı da dahil ederek gücüne güç kattı. Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık, “Dünya Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası” ile ilgili önemli bilgiler verdi. Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık, “Doğumsal Kalp Hastalıkları hakkında farkındalığı yaymak, bu hastalıklar ile savaşın kritik ilk adımıdır. Farkındalığı yayarak, bu artan halk sağlığı yükü hakkında başkalarını eğitip bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Her yıl 7-14 Şubat tarihleri arası Dünya Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası olarak kabul edilir. Doğumsal kalp hastalığı (DKH), kalbin bir veya daha fazla bölümünün anne karnında anormal şekilde gelişmesini içeren kalp anomalilerini içerir. Bu bozukluklar kalbin odacıkları, kan damarları veya kapakçıklarında meydana gelebilir. Odacıklar arası basit bir kalp deliğinden, bazı yapıların ters gelişmesi ya da yokluğuyla birlikte olan kompleks çok değişik patolojiler vardır. En çok görülen doğumsal hastalıklardan olan doğumsal kalp hastalığı hakkında farkındalığı yaymak, bu hastalıklar ile savaşın kritik ilk adımıdır. Farkındalığı yayarak, bu artan halk sağlığı yükü hakkında başkalarını eğitip bilgilendirmek amaçlanmaktadır” dedi.

“Doğumsal kalp hastalıklarının kesin bir nedeni yoktur”

Doğumsal kalp hastalıkları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ayık, “Doğumsal kalp hastalıkları her 100 doğumda 1 bebekte görülür. Ülkemizde yılda 14 bin ile 15 bin civarında kalp problemli bebek doğmaktadır. Yaklaşık 4 bin bebeğe girişimsel ya da cerrahi tedavi gerekmektedir. Doğumsal kalp hastalıklarının kesin bir nedeni yoktur. Ancak, genetik problemler, çevresel nedenler, hamilelik sırasında annenin beslenmesi, hamilelikte annenin sağlık sorunları diyabet, obezite, bazı virüs enfeksiyonları gibi, annenin ilaç kullanımı, annenin alkol, sigara kullanmasının bebeklerde doğumsal kalp hastalıklarının oluşumuna ve ilerlemesine sebep olacağı düşünülmektedir” diye konuştu. “Bir uzman tarafından ömür boyu izleme ve tedavi gerektirir”

Doğumsal kalp hastalığında semptomlar ve tedavi süreçleri ile de bilgi veren Doç.Dr. Mehmet Fatih Ayık, “Doğumsal kalp hastalıklarının belirti ve semptomları, hastalığın türüne ve ciddiyetine bağlıdır. Bazı kusurların çok az belirti veya semptomu olabilir veya hiç olmayabilir. Semptomlar arasında hızlı kalp atışı, morarma, hızlı nefes alma, yetersiz beslenme ve gelişim geriliği sayılabilir. Doğumsal kalp hastalıkları doğumdan önce fetal EKO ile veya doğum sırasında tanı alırken bazı patolojileri haftalar, aylar ve hatta yıllar sonra bile tanınamayabilir. Elektrokardiyografi (EKO), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Resonans (MR) tanı yöntemlerinin başlıcalarıdır. Bu hastalıklar için tedavi seçenekleri, anormalliğin türüne ve ciddiyetine bağlı olarak değişir. Çocuklarda bazı doğuştan kalp kusurları karmaşıktır ve uzun yıllar süren birkaç ameliyat gerektirebilir. Bazıları ameliyatsız tedavi edilebilir. Bazen kalp kusuru tam olarak onarılamaz, ancak bu prosedürler kan akışını ve kalbin çalışma şeklini iyileştirebilir. Bazen de çözüm kalp nakli olabilmektedir. Bu tip kalp rahatsızlıklarının çoğu, hastalıkları tamamen onarılmış olsa bile, bir uzman tarafından ömür boyu izleme ve tedavi gerektirir” ifadelerini kullandı.