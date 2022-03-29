Bebek bekleyen Rihanna transparan elbisesiyle Oscar partisine damga vurdu

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna'nın, annelik heyecanı her geçen gün büyüyor.

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan ünlü yıldız, bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar (Akademi) Ödülleri'nin ardından rapçi Jay-Z'nin Chateau Marmont'taki partisinde boy gösterdi.

Çıkışta objektiflere yansıyan ünlü yıldız, soğuk havaya rağmen giydiği kıyafetiyle yine dikkatleri üzerine çekti.

Rihanna'nın, siyah parlak görünümlü eteğini üzerindeki büstiyeriyle aynı renkte olan kolları kabarık bir tül ile tamamladığı görüldü.

Barbadoslu şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Kız bebek bekleyen ve 6 aylık hamile olan 34 yaşındaki Rihanna, paparazzilerin objektiflerine böyle yansıdı.



