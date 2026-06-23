Muhtemel Aşk 2. bölüm 2. fragman İZLE! Herkes senariste seslendi

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı “Muhtemel Aşk” dizisi yayın hayatına iyi bir başlangıç yaptı.

İlk bölümüyle beğeni toplayan dizi perşembe akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor. Muhtemel Aşk'ın 2. bölümünden yeni bir fragman daha geldi.

Belli ki bu bölüm hem kalbimiz hem dilimiz yanacak! 🌶️🔥😉#MuhtemelAşk yeni bölümüyle Perşembe 20.00’de Show TV’de! @ShowTV pic.twitter.com/3KMKN8USeg — Muhtemel Aşk (@muhtemelaskdizi) June 22, 2026

Yeni fragmana sosyal medyada; 'Kadir Defne aşkı görmek istiyoruz', 'Kadir Defne için izliyoruz', 'Kadir’le daha çok yakışıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

MUHTEMEL AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ:

Başarılı avukat Defne Derin, ailesinin yükünü omuzlarında taşırken bir yandan da ortağı olduğu hukuk bürosunu ayakta tutmaya çalışmaktadır. Ancak beklenmedik bir kriz, onu hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakır.

Çaresiz kalan Defne, Bartıner Holding’in varisi olan okuldan arkadaşından borç isteyecektir. Defne bu kararla kendisini ait olmadığını düşündüğü bir davetin içinde bulur. O gece, yalnızca kariyerini değil, kalbini de etkileyecek karşılaşmalara sahne olacaktır.

Karizmatik mimar Tolga Erez ve güçlü iş insanı Kadir Emindağ ile yolları kesişen Defne, farkında olmadan kendisini hayatını tamamen değiştirecek olayların merkezinde bulur. Attığı tek bir adım, onu geri dönüşü olmayan bir yolculuğun başlangıcına sürükleyecektir.