Afra Saraçoğlu soluğu tatilde aldı! Fiziğini sergiledi

Poyraz Yosmaoğlu ile yeni bir aşka yelken açan ve A.B.İ dizisinden ayrılan Afra Saraçoğlu sezonu açtı. Sezon yorgunluğunu tatilde atan güzel oyuncu paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Rotasını deniz ve güneşe çeviren ve gününün büyük bölümünü sahilde geçiren Saraçoğlu, siyah bikinisiyle objektif karşısına geçti.

28 yaşındaki oyuncu, tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından yayınlayarak keyifli anlarına takipçilerini de ortak etti.

Öte yandan diziden ayrılma sebebi merak edilen oyuncunun dinleneceği gündeme gelmişti. Afra Saraçoğlu’nun Akın Akınözü’nün başrolünde yer aldığı “Aşk ve Taht” dizisi için görüşme yaptığı ama diziyi kabul etmedi de ortaya çıktı.