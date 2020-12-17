YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Bebek Kütüphanesi’ne ilk adım

Bebek Kütüphanesi’ne ilk adım

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.12.2020 11:01 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde ‘Bebek Kütüphanesi’ yapımı için, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Simav Belediye Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Bebek kütüphanesinin geleceğin gençlerine kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığını kazandırmak için, önemli bir ilk adım olduğunu belirtti.

Bebek Kütüphanesi’ne ilk adım

Kütahya’nın Simav ilçesinde ‘Bebek Kütüphanesi’ yapımı için, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Simav Belediye Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Bebek kütüphanesinin geleceğin gençlerine kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığını kazandırmak için, önemli bir ilk adım olduğunu belirtti. Başkan Biçer “ Kültür ve Turizm Bakanlığı, 0 - 3 yaş arası bebeklerin gördüklerini ifade etme dönemlerinde faydalanabilecekleri oyuncak ve dokunmatik kitap gibi materyallerle donatılmış bebek kütüphanelerinin kurulmasını sağlıyor. İlçemizdeki bebeklerin bilgi ve becerilerini artırmak üzere hazırlanacak olan bebek kütüphanesi, okumaya özendirmenin yanı sıra araştırma konusunda da erken yaşlarda farkındalık oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

Bebek Kütüphanesi’ne ilk adım

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Kütahya Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:07
Öğle
13:01
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:09

Kütahya Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Altıparmak Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Kübra Ateş Eczanesi
Simav
Limon Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.