Bebek mutluluğu yaşayan ailelerin evlerini şenlendiriyorlar

Kızılay gönüllüleri ise hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri bebek arabası, çocuk bezi, oyuncak ve kıyafetleri ailelere hediye ediyor.

Aile hekimlerinin annelere bebek bakımı, anne sütünün önemi ve doğumla ilgili rahatsızlıklar konusunda bilgi verdiği ziyaretlerde, diyetisyenler de beslenme konusunda yapılması gerekenleri anlatıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan diyetisyen ve aile hekimlerinin de gönüllü olarak katıldığı projede, Kızılay gönüllüleri, yeni doğum yapmış anne ile bebeklerini evlerinde ziyaret edip, sağlıklı beslenmeleri konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor.

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da Türk Kızılay gönüllüleri, yeni doğum yapan annenin, bebeğiyle sağlıklı bir dönem geçirmesini sağlamak için aile hekimleri ve diyetisyenlerle aileleri ziyaret ederek çeşitli hediyelerle evlerini şenlendiriyor.

Doktorların ayaklarına geldiğini gördüklerinde şaşkınlık yaşayan aileler, en çok ihtiyaç duydukları ve oldukça masraflı olduğu için ekonomik anlamda kendilerini zorlayan bebek malzemelerinin de hediye edildiğini görünce büyük mutluluk yaşıyor.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, Şenlendirme Projesi'nin ilk olarak Şırnak'ın Cizre ilçesinde başlatıldığını ve projenin burada başarılı olması dolayısıyla 14 pilot ilde hayata geçirildiğini söyledi.

- Üçüz bebekleri olan aileye sürpriz ziyaret

Projede Ağrı'nın sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda kalkınmasını amaçladıklarını belirten Tatlı, şöyle konuştu:

"İlk olarak üçüz bebekleri olan bir aileyi ziyaret ettik. Bağış konusunda bize verilen bebek bezleri, oyuncaklar ve kıyafetleri aileye verdik. Ailenin bunlara ihtiyacı vardı. Bir çocuğun masrafı birse, üç çocuk olunca masraf katlanıyor. Anne ve babaya bazı hediyeler getirdik. Bebeklere bebek arabası verdik. İl Sağlık Müdürlüğünden aile hekimimiz, annenin sorduğu soruları yanıtladı ve çocukların gelişimini kontrol etti. Diyetisyen arkadaşımız beslenmeyle ilgili annenin bütün sorularına cevap verdi. Projeye start verdik. Doğum öncesi ve doğum sonrası 300 aileyi ziyaret edeceğiz."

Ziyaret ettikleri ailelerin büyük sevinç yaşadığını anlatan Tatlı, kentte birçok sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

