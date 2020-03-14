YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Bebek mutluluğu yaşayan ailelerin evlerini şenlendiriyorlar

Bebek mutluluğu yaşayan ailelerin evlerini şenlendiriyorlar

AĞRI HABERLERİ  | 14.03.2020 11:06 | Son Güncelleme

Ağrı'da Türk Kızılay öncülüğünde doktor, diyetisyen ve gönüllülerden oluşan grup, yeni bebek mutluluğu yaşayan aileleri evlerinde ziyaret ederek bebek arabası, çocuk bezi, oyuncak ve kıyafetler hediye ediyor - Aile hekimlerinin annelere bebek bakımı, anne sütünün önemi ve doğumla ilgili rahatsızlıklar konusunda bilgi verdiği ziyaretlerde, diyetisyenler de beslenme konusunda yapılması gerekenleri anlatıyor - Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı: - "Projeye start verdik. Doğum öncesi ve doğum sonrası 300 aileyi ziyaret edeceğiz"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da Türk Kızılay gönüllüleri, yeni doğum yapan annenin, bebeğiyle sağlıklı bir dönem geçirmesini sağlamak için aile hekimleri ve diyetisyenlerle aileleri ziyaret ederek çeşitli hediyelerle evlerini şenlendiriyor.

Türk Kızılayın başlattığı ve Türkiye genelinde pilot olarak seçilen 14 il arasında bulunan Ağrı'da "Şenlendirme Projesi", hayata geçirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan diyetisyen ve aile hekimlerinin de gönüllü olarak katıldığı projede, Kızılay gönüllüleri, yeni doğum yapmış anne ile bebeklerini evlerinde ziyaret edip, sağlıklı beslenmeleri konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor.

- Bebek arabası, oyuncak ve bebek kıyafeti de hediye ediyorlar

Aile hekimlerinin annelere bebek bakımı, anne sütünün önemi ve doğumla ilgili rahatsızlıklar konusunda bilgi verdiği ziyaretlerde, diyetisyenler de beslenme konusunda yapılması gerekenleri anlatıyor.

Kızılay gönüllüleri ise hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri bebek arabası, çocuk bezi, oyuncak ve kıyafetleri ailelere hediye ediyor.

Doktorların ayaklarına geldiğini gördüklerinde şaşkınlık yaşayan aileler, en çok ihtiyaç duydukları ve oldukça masraflı olduğu için ekonomik anlamda kendilerini zorlayan bebek malzemelerinin de hediye edildiğini görünce büyük mutluluk yaşıyor.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, Şenlendirme Projesi'nin ilk olarak Şırnak'ın Cizre ilçesinde başlatıldığını ve projenin burada başarılı olması dolayısıyla 14 pilot ilde hayata geçirildiğini söyledi.

- Üçüz bebekleri olan aileye sürpriz ziyaret

Projede Ağrı'nın sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda kalkınmasını amaçladıklarını belirten Tatlı, şöyle konuştu:

"İlk olarak üçüz bebekleri olan bir aileyi ziyaret ettik. Bağış konusunda bize verilen bebek bezleri, oyuncaklar ve kıyafetleri aileye verdik. Ailenin bunlara ihtiyacı vardı. Bir çocuğun masrafı birse, üç çocuk olunca masraf katlanıyor. Anne ve babaya bazı hediyeler getirdik. Bebeklere bebek arabası verdik. İl Sağlık Müdürlüğünden aile hekimimiz, annenin sorduğu soruları yanıtladı ve çocukların gelişimini kontrol etti. Diyetisyen arkadaşımız beslenmeyle ilgili annenin bütün sorularına cevap verdi. Projeye start verdik. Doğum öncesi ve doğum sonrası 300 aileyi ziyaret edeceğiz."

Ziyaret ettikleri ailelerin büyük sevinç yaşadığını anlatan Tatlı, kentte birçok sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Anne Bebek Kızılay Yardım

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da olaylı gece

Aydın’da olaylı gece

Milletvekili Tamer: "Kesinlikle Kayseri’de koronaya yakalanan hiçbir hastamız yok, pozitif hiçbir hastamız yok"

Milletvekili Tamer: "Kesinlikle Kayseri’de koronaya yakalanan hiçbir hastamız yok, pozitif hiçbir hastamız yok"

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Balıkesir Valisi Yazıcı virüse karşı tedbirli

Balıkesir Valisi Yazıcı virüse karşı tedbirli

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

Ağrı Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:14
Öğle
12:22
İkindi
15:42
Akşam
18:20
Yatsı
19:38

Ağrı Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Agrı Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Tekın Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Ilkadım Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara-Ağrı uçak seferleri günde 2 kez olacak

Ankara-Ağrı uçak seferleri günde 2 kez olacak

Ağrı'da şehit olan gümrük personeli memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı

Ağrı'da şehit olan gümrük personeli memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı

Ağrı’da 148 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı’da 148 kilogram eroin ele geçirildi

İstanbullu çocuklar Patnos’taki kardeşlerini sevindirdi

İstanbullu çocuklar Patnos’taki kardeşlerini sevindirdi

Ağrılı iş adamından ihtiyaç sahiplerine kardeşlik eli

Ağrılı iş adamından ihtiyaç sahiplerine kardeşlik eli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.