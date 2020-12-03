Bebekken yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara ameliyat olmak için yardım bekliyor

Şencan, Gebze'ye taşınarak yeni hayat kurmaya çalıştıklarını belirterek, eşinin asgari ücretle çalıştığını ve kirada oturduklarını dile getirdi.

Dilara Şencan'ın, 3 çocuğundan biri olduğunu belirten Şencan, şöyle devam etti:

"Kızım dış görünüşü nedeniyle zor günler geçiriyor. Birçok ameliyat geçirdi. Başka yerden alınan dokular yanan kısımlara konuldu. Maddi durumumuz çok iyi değil. Elimizden geleni yapıyoruz ama ameliyat olması lazım. Kızımı parka kimsenin olmadığı zaman götürüyorum. Çocuğa 'Sen niye böyle oldun?' diye sürekli sorular geliyor. O da bundan sıkılıyor, dışarı çıkmak istemiyor. Kızım içine kapandı. Bir anne olarak bu durumdan kurtulmasını istiyorum."

Şencan, kızı gibi aynı durumda olan çocuklara, doku nakli yapıldığını öğrendiklerini, bu konuda destek beklediklerini sözlerine ekledi.

