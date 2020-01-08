Bebeklerde "uzun süre püre kıvamında beslenme" uyarısı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özgü İnal, bebeklerin uzun süre püre halindeki yiyeceklerle beslenmesinin yutma bozukluklarına neden olduğunu söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi İnal, Sağlık Bilimleri Fakültesinin dekanlık toplantı salonunda düzenlenen "Yutma Bozuklukları" başlıklı bilgilendirme toplantısında, bebeklerin ve çocukların beslenme pozisyonlarının, yutma bozukluğuyla yakından ilgili olduğunu belirtti.

Doğru beslenme pozisyonu ve yiyeceklerin çeşidinin uygun seçilmesinin yutma bozukluğu riskini ortadan kaldırdığını dile getiren İnal, "Bazen anneler çocuğu daha rahat beslemek için yatış ya da sırt üstü yatış şeklinde pozisyonlandırabiliyor. Bu durumda yutmanın anatomik yapısını düşündüğünüzde, burada verilen gıdalar, çocuğun ciğerine kaçması açısından büyük bir risk oluşturuyor. Toplumsal farkındalığın, yutma bozukluğu konusunda mutlaka arttırılması gerekiyor." dedi.

Püre ile beslenen bebek sayısının arttığını ve bu şekilde beslenen bebeklerin "blender bebekleri" olarak adlandırıldığını belirten İnal, bu tarz beslenen bebeklerin diş ve çene gelişimlerinde sorun yaşandığını, bu durumun yutma bozukluklarına sebep olduğunu anlattı.