Bebekleri öldürüp bir de dalga geçmişler! Bahar'ın yıldızı Demet Evgar yenidoğan çetesinin yazışmalarını yayınlayıp isyan etti! 'Cehennemde yanıyoruz'

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalkar davranışlarla bebeklerin ölümüne sebep olan çete tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.

19 hastanenin isminin açıklandığı skandal hakkında ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu. Doktorlardan, hemşirelere çok sayıda sağlık çalışanın bebek ölümleriyle de dalga geçtiği konuşmalar herkesi şoke etti.

İSYAN ETTİ

Şimdilerde Bahar dizisindeki performansı ile büyük beğeni toplayan taze anne Demet Evgar yenidoğan çetesinin yazışmalarını sosyal medya üzerinden yayınlayıp isyan etti.

YORUM YAĞDI

Evgar; 'Cehennemde yanıyoruz artık' ifadelerini kullandı. Ünlü ismin gönderisine sosyal medyada; 'Daha kötü ne olabilir ki?', 'Okudukça kahroluyorum', 'Yeter artık gerçekten yeter' gibi yorumlar yapıldı.