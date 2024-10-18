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  4. Bebekleri öldürüp bir de dalga geçmişler! Bahar'ın yıldızı Demet Evgar yenidoğan çetesinin yazışmalarını yayınlayıp isyan etti! 'Cehennemde yanıyoruz'

Bebekleri öldürüp bir de dalga geçmişler! Bahar'ın yıldızı Demet Evgar yenidoğan çetesinin yazışmalarını yayınlayıp isyan etti! 'Cehennemde yanıyoruz'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.10.2024 16:42
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İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çeteye dair kan donduran detaylar gelmeye devam ediyor. Çete üyelerinin birbirleri arasındaki yazışmalar da gün yüzüne çıkıyor. Taze anne Demet Evgar yenidoğan çetesi skandalına sessiz kalmadı ve çete üyeleri arasındaki yazışmalarını yayınlayıp isyan etti...

Bebekleri öldürüp bir de dalga geçmişler! Bahar'ın yıldızı Demet Evgar yenidoğan çetesinin yazışmalarını yayınlayıp isyan etti! 'Cehennemde yanıyoruz'

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalkar davranışlarla bebeklerin ölümüne sebep olan çete tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.

19 hastanenin isminin açıklandığı skandal hakkında ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu. Doktorlardan, hemşirelere çok sayıda sağlık çalışanın bebek ölümleriyle de dalga geçtiği konuşmalar herkesi şoke etti.

İSYAN ETTİ

Şimdilerde Bahar dizisindeki performansı ile büyük beğeni toplayan taze anne Demet Evgar yenidoğan çetesinin yazışmalarını sosyal medya üzerinden yayınlayıp isyan etti.

demet evgar

YORUM YAĞDI

Evgar; 'Cehennemde yanıyoruz artık' ifadelerini kullandı. Ünlü ismin gönderisine sosyal medyada; 'Daha kötü ne olabilir ki?', 'Okudukça kahroluyorum', 'Yeter artık gerçekten yeter' gibi yorumlar yapıldı.

KONUŞMA

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Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar yenidoğan çetesi
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