Bebekli Aile Buluşmaları Muratpaşa’da

Muratpaşa Belediyesi, Ankara, İstanbul ve Gaziantep gibi şehirlerin ardından Bebelac Çocuk Devam Sütleri ve Hürriyet iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Bebekli Aile Buluşmaları’nın 9’uncusuna ev sahipliği yapıyor. Hediye çekleri, devam sütleri ve mamaların hediye edileceği etkinlik 9 Şubat Pazar günü Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi, kısa adı BADEP olan Babalık Destek Programı, Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP) ve kadın danışma merkezlerinde gerçekleştirilen seminerlerle demokratik ve sağlıklı bir aile yapısının oluşması ve korunmasına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Muratpaşa Belediyesi, şimdi de Adana, Bursa, Van, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep ve İstanbul’da iki noktada düzenlenen Bebekli Aile Buluşmalan’nın 9’uncusuna ev sahipliği yapıyor. Bebelac Çocuk Devam Sütleri ve Hürriyet iş birliği ile hayata geçirilen etkinlikte bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin öneminin konuşulacak. Söyleşiye, Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt ve çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı doktor Ali Fuat Serpen yer alacak. Nutricia Türkiye Pazarlama Müdürü Nuray Aksu Sezgin de kendi annelik yolculuğu ve deneyimlerini paylaşacağı ve katılımın ücretsiz olduğu buluşma, 9 Şubat Pazar Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonunda başlayacak. Söyleşinin ardından düzenlenecek yarışmada 50 kişiye 50 liralık hediye çeklerini verileceği etkinlikte katılımcılara devam sütlerinden mamalara sürpriz hediyeler de verilecek. Söyleşi sonrasında herkese 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi de armağan edilecek.

