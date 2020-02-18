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BEBKA Bilecik’te toplandı

BURSA HABERLERİ  | 18.02.2020 14:07 | Son Güncelleme

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Şubat ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bilecik’te gerçekleştirildi.Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün ev sahipliğinde yapılan Şubat Ayı Yönetim Kurulu Toplantısına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.

BEBKA Bilecik’te toplandı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Şubat ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bilecik’te gerçekleştirildi.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün ev sahipliğinde yapılan Şubat Ayı Yönetim Kurulu Toplantısına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak başkanlığındaki toplantının gündemindeki maddeleri ele alan BEBKA Yönetim Kurulu tarafından, 2020 Yılı Çalışma Programı Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları, ESO Mesleki Eğitim Merkezi Fizibilite Raporu, Bursa Science Expo, Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz Proje Sonuç Raporu ile çalışması konuları değerlendirildi.

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