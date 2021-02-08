Muğla’da yürütülen arkeolojik kazılara yardımcı olmak, Muğla’nın tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımını sağlamak ve gelişimine daha geniş katkı sağlamak amacı ile Beçin Kalesi ve Ören Yeri için hazırlanan destek protokolü imzalandı.

Vali Orhan Tavlı Başkanlığında, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ilgililerin katılımı ile Milas’taki Beçin Kalesi ve Ören Yeri için hazırlanan destek protokolü taraflar arasında imzalandı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla’daki tarihi kültürel değerlerin önemine vurgu yaparak imzalanan protokol ile antik kentlerin Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğünün yanı sıra diğer kurumlarla da iş birliği içinde yürütülecek çalışmalarla daha aktif hale getirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Toplantının sonunda Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, kazılarla ilgili kısa bilgiler sunarak bilgilendirme yaptı. Beçin’deki arkeolojik kazıların 1970’li yıllarda başladığını ve 2010 yılından itibaren kendisi ve ekibi tarafından sürdürüldüğünü belirten Pektaş, “Beçin antik kentinin, Türkler tarafından ne zaman fethedildiği kesin olarak bilinmemekte. Bununla birlikte 1260’lı yılların başlarında, Karia bölgesini ele geçiren Emir Menteşe’nin vefatından sonra (1291) yerine geçen oğlu Mesud Bey zamanında güneybatı Anadolu sahilleri tamamen fethedilmiştir. Mesud Bey’in ölümünden sonra (1319) oğlu Orhan Bey zamanında Menteşe Beyliği’nin merkezi Milas olmuştur. Günümüzde Beçin’de medresesi bulunan Ahmed Gazi zamanında en parlak dönemini yaşayan Menteşe Beyliği, 1425-26 yılında kesin olarak Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir" dedi.