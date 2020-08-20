Beçin’in kalıcı listeye alınması için girişim başlatıldı

UNESCO’nun geçici Dünya Mirası Listesinde yer alan Milas’ın Beçin Mahallesindeki ’Beçin Ortaçağ Kenti Kalıntıları’nın kalıcı listeye alınması için Beçin Kalesi Kazı Başkanlığı tarafından girişim başlatıldı. Geçici Listeden Kalıcı Listeye geçiş için öncelikle hazırlanması gereken "Alan Yönetim Planı" için kazı evinde ilk toplantı yapıldı.

Milas’taki Beçin Kazısı Başkanlığı Evinde, Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş ve kazı ekibinin ev sahipliğinde yapılan toplantıya Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanları Şehnaz Eraslan Alıcıgüzel ve Seda Duzcu, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ile Şube Müdürleri Sabiha Pazarcı ve Özcan Cambaz’ın yanısıra Milas Belediye Başkanlığı KUDEP Biriminden Ernur Öztekin, Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi ve Uzman Hale Karabağ, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas Harita Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ay, MİTSO Basın Danışmanı Olcay Akdeniz, Mimar Müjgan Balcı katıldılar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğünden Şehnaz Eraslan Alıcıgüzel, UNESCO’nun Dünya Mirası ve Dünya Mirası Listesi hakkında bilgilendirme bulundu. Adıgüzel, yaptığı konuşmada, 1972 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi’ne göre oluşturulan ve Dünya Mirası Komitesi (DMK) tarafından belirlenen Dünya Mirası Listesinde Dünya Miras Alanı olarak kabul edilen 1121 mirasın yer aldığını belirterek "Bunlardan 869’u kültürel, 213’ü doğal ve 39’u karma (doğal ve kültürel) miraslardır. Türkiye’nin bu listede 16’sı kültürel, 2’si karma olmak üzere 18 miras alanı bulunmaktadır" dedi.

Şehnaz Eraslan Alıcıgüzel, bir alanın geçici listeden kalıcı listeye alınabilmesi için, genel olarak belirlenmiş olan 10 kriterden bir veya birkaçına sahip olması gerektiğini ifade ederek Beçin için de bu kriterlerden bir veya birkaçının belirlenip başvurunun öyle yapılması gerektiğini ifade etti.

Beçin Kazısı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş da, Beçin’in UNESCO’nun geçici listesinden kalıcı listeye alınması için girişim başlattıklarını belirterek "Beçin, kalkolitik çağdan bu yana insanların yaşadığı çok katmerli bir yaşam yeridir. Beçin; Türklerin Anadolu’ya geldiklerinden sonra kurulmuş olan bir Türk şehridir. Beçin tarihi özelliklerinin yanısıra, florası ve faunasıyla da önemli bir alandır. Burada 550 dönümlük bir arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. Bu özellikleri ile Beçin’in Dünya Mirası Kalıcı Listesine girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Prof. Kadir Pektaş, Beçin Ortacağ Şehri Alan Yönetim Planı hazırlama çalışmaları kapsamında yapılan toplantıya katılarak görüş ve önerileriyle katkıda bulunan katılımcılara teşekkür etti.

