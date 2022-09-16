BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ'tan yatırım ve bakım çalışmaları kapsamındaki planlı kesintilere ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı kesinti duyurusunu 48 saat öncesinden yaptığı bildirildi.

BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ'tan yapılan ortak açıklamada, BEDAŞ'ın İstanbul Avrupa Yakası'nda, AEDAŞ'ın Antalya, Burdur ve Isparta'da, ÇEDAŞ'ın ise Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 8,7 milyonu aşan kullanıcıya kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak için 7 gün 24 saat görev başında olduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgelerindeki yeni yerleşim yerlerine enerji götürmek, artan talebe yanıt vermek, mevcut altyapıyı güçlendirmek amacıyla yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ'ın bu sırada iş güvenliği kuralları ve mevcut mevzuatlar çerçevesinde can ve mal güvenliğini sağlamak üzere belirli bir program dahilinde planlı kesintilere gittiği kaydedildi.

Tüketicilerin bu kesintilerden minimum seviyede etkilenmesi hedefiyle söz konusu dağıtım şirketlerinin planlı kesintilerin duyurusunu 48 saat öncesinden internet siteleri ve diğer iletişim kanalları üzerinden yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, bir bölgede "yatırım ve bakım" yapıldığı anlamına gelen planlı kesintiler ile ilgili tüketiciyi bilgilendirmenin önemine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Arıza halleri dışında, elektrik dağıtım şebekesinde yapılması planlanan yatırım, bakım-onarım çalışmaları ve yeni abonelik bağlantılarında enerjinin kesilmesi gerekiyorsa, önceden kamuoyu bilgilendirilerek 'planlı kesinti' yapılır. Yetki ve görev alanlarımız dahilinde bulunan dağıtım bölgelerinde, enerji arzının güvenli, kesintisiz ve kaliteli olarak yapılabilmesi amacıyla şebeke ve kapasite artırımına yönelik sistem iyileştirme, tesislerin yenilenmesi ve yatırım çalışmalarını aralıksız ve düzenli olarak sürdürmekteyiz. Enerji arzının güvenli, kesintisiz ve kaliteli olarak yapılabilmesi, bu sırada çalışmaların ekiplerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesi için 'planlı kesintiler' zaruri olarak gündeme gelmektedir. Bu süreçte tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması en temel hedef ve prensiplerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle elektrik kesintisi gerektiren çalışmalarımızı, dağıtım şebekesindeki kullanıcılara etkisinin asgari düzeyde kalacağı saatlerde gerçekleştiriyoruz. Şehir merkezlerinde, trafo ve dağıtım merkezi bakımlarının mümkün olduğunca gece saatlerinde yapılırken, alçak gerilim ve orta gerilim havai hatlardaki bakım çalışmaları, teknik kısıtlar ve iş güvenliği nedeniyle gündüz saatlerinde gerçekleştirilmek üzere planlanıyor."

