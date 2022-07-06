BEDAŞ, Kurban Bayramı tatilinde sahadaki personel sayısını artıracak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'u da kapsayan süre boyunca elektrik arızalarına hızla çözüm üretmek için sahadaki personel sayısını yüzde 22 arttırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu dönemde İstanbul Avrupa Yakası'nda enerji talebinde düşüş öngörülse de İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde tüketim artışı bekleniyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 5,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan BEDAŞ, bayram tatili boyunca enerjide herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ön hazırlıklarını tamamladı, araç ve personel sayısında güçlendirmeye gitti.

Operasyon merkezi çalışanları da saha ekiplerini kesintilere yönlendirmek ve Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi (SCADA) kapsamında izlenen merkezlerde meydana gelen kesintilere uzaktan müdahale edebilmek için merkezde görev yapacak.

Ayrıca, BEDAŞ tarafından 8 - 17 Temmuz tarihleri arasında yatırım ve bakım kaynaklı planlı kesintilerin iptal edildiği bildirildi.

