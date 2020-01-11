Bedelli askerler yemin etti

Bayburt’ta 38’inci dönem bedelli askerlik yükümlüleri Garnizon Komutanlığında yemin ve terhis töreni düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bedelli askerlik yükümlüleri 21 günlük eğitimlerini tamamlayarak yemin etti. Silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen aileler, evlatlarının yemin törenini izledi. Tören eğitimler sırasında başarı gösteren askerlere başarı belgeleri ve hediyelerin takdimi ile dönem birincisi olan askerin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından sona erdi.

Törene, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, askeri erkan ve askerlerin aileleri katıldı.

