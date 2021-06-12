YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Bedensel engelini sporla aşan genç, azmiyle örnek oluyor

Bedensel engelini sporla aşan genç, azmiyle örnek oluyor

12.06.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yaşayan doğuştan yürüme engelli Cemal Hazar Kahraman, tedavisinin yanı sıra spor yaparak tekerlekli sandalyeyi kenara bırakıp kanedyen yardımıyla işlerini yapmaya başladı - Trakya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümüne kendi kategorisinde birincilikle giren Kahraman, spor, eğitim ve sosyal hayattaki başarısıyla dikkati çekiyor

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Edirne'de yaşayan 21 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Cemal Hazar Kahraman, hem eğitim hem de sosyal hayattaki başarılarıyla diğer engelli öğrencilere örnek oluyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kahraman, AA muhabirine, doğuştan çocuk felci nedeniyle uzun yıllar yataktan kalkamadığını, tedavisinin yanı sıra spor yaparak yeniden hayata tutunduğunu söyledi.

Fitness sayesinde 15 yıl kullandığı tekerlekli sandalyeyi kenara bırakarak kanedyen (koltuk değneği) yardımıyla artık işlerini görebildiğini ifade eden Kahraman, spor yaparak hayatındaki engelleri bir bir kaldırdığını dile getirdi.

Sporu çok sevdiği için üniversitede Spor Bilimleri Fakültesini tercih ettiğini ve üniversiteye de dereceyle girdiğini aktaran Kahraman, "Sporu çok sevdiğim için gelecekte de bu konuda eğitim almak istedim. Antrenörlük bölümünü kazandım. Kendi kategorimde 1. olarak girdim." dedi.

Kahraman, spor, eğitim ve sosyal hayatta başarılı olduğunu, farklı alanlarda çeşitli ödüller aldığını anlattı.

Edirne'de düzenlenen bilek güreşi yarışmasında "yılın en iyi sporcusu", fizik tedavi merkezinden "başarı ödülü", Elazığ'daki depremzedelere yardım çalışmalarında yer aldığı için de Edirne Valisi Ekrem Canalp'ten "teşekkür belgesi" aldığını aktaran Kahraman, birçok sosyal çalışma içerisinde de aktif olarak yer aldığını söyledi.

Kahraman, engelliler için yaptığı sosyal sorumluluk projelerine yeni tip koronavirüs salgınının sona ermesiyle tekrar devam edeceğini anlattı.

- "Akülü aracın eğitimime büyük katkısı oldu"

Kahraman, salgın öncesi üniversiteye babasının yardımıyla veya minibüslerle gittiğini, özellikle kışın çok zorluk yaşadığını söyledi.

Edirne Valiliğince kendisine verilen akülü araba sayesinde artık okula rahat şekilde gitme fırsatı bulduğunu ifade eden Kahraman, şöyle konuştu:

"Okula gitmekte çok zorluk çektiğim günler olmuştu. Bu araç sayesinde okuluma kendi imkanlarımla gidebileceğim. Akülü aracın eğitimime gerçekten çok büyük katkısı oldu. Üniversiteye gittiğim de de kampüs içinde araçla istediğim yere gidebiliyorum. Başta Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen hocama çok teşekkür ederim."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Edirne'deki Lavanta Günleri'ne 9/8'lik ritimler ve danslar eşliğinde davetEdirne'deki Lavanta Günleri'ne 9/8'lik ritimler ve danslar eşliğinde davet

Edirne Namaz Vakitleri 12 Haziran Cumartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:32
Öğle
13:19
İkindi
17:20
Akşam
20:55
Yatsı
22:49

Edirne Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Erkin Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Kanık Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.