Bedensel engelli Kevser'in "yamaç paraşütü" hayali Palandöken'de gerçek oldu

Yamaç paraşütü pilotu Okuyucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çeliker'in engelinin uçuş için hiçbir şekilde sorun teşkil etmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz engelli insanları uçurduğumuzda mutlu oluyoruz. Bu insanlarımızın engelleri aşması, hayata tutunmaları bizi mutlu ve onore ediyor. Onların hayatında bir değişiklik yapılması ve anlarının bir parçası olmak bize mutluluk veriyor. Kevser hanım, evinin penceresinden bizi izlediğini ve orada olmak için hayal kurduğunu söylemişti. Biz de bu hayali gerçekleştirip Erzurum'u ayaklarının altına serdik."

