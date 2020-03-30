Bedensel engelli milli badmintoncu evde de engel tanımadı

Isparta’da yaşayan ve doğuştan sağ bacağı diğerinden kısa olan 23 yaşındaki bedensel engelli milli badmintoncu Sedat Tümkaya, koronavirüs dolayısıyla antrenmanlarını evde yapıyor. Tümkaya, “Evde kalıyorum, spor yapıyorum” diyerek sağlıklı yaşam için evde kalmayı tercih etti.

Geçirdiği 30 ameliyatın ardından başladığı badminton sporunda son 8 yıldır Türkiye şampiyonluğunu kimseye bırakmayan milli badmintoncu Sedat Tümkaya, elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. 2012 yılında katıldığı Avrupa şampiyonasından da ikincilikle Türkiye’ye dönen Tümkaya, SL4 kategorisinde girdiği Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası’nda 2013 yılında ilk birinciliğini aldı. İlk şampiyonluğunu kazanmasının ardından, 2017 yılına kadar birinciliği kimseye bırakmayan Sedat, katıldığı uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelerle dünya sıralamasında 5. sıraya yükseldi.

“Bir bütün olarak bu savaşı kazanmalıyız”

Milli badmintoncu Sedat Tümkaya, tüm sporculara ve camiaya şu mesajı verdi:

“Ülkemizde görülmeye başladıktan bu yana hızla yayılmaya başlayan koronavirüs salgınında savaşı devletimizin verdiği mücadeleyle bir bütün olarak kazanmalıyız. Bu kapsamda antrenman yapmayı ihmal etmeden, evde kalın, sağlıkla kalın ve hoşça kalın.”

Hedefi olimpiyatlar

Öte yandan Spor Bilimleri 2. sınıf öğrencisi olan Tümkaya, “Bir sporcunun en büyük hedefi ve hayali olimpiyattır. Benim de doğal olarak olimpiyatlar. Koronavirüs salgı nedeniyle salon ve antrenman alanlarımız kapalı. Ancak antrenörlerimizin verdiği programı evde de çok rahat uyguluyorum. Düzenli ve programlı bir şekilde çalışarak önümüzdeki yarışmalara hazırlanıyorum” dedi.

