Bedensel engelli yüzücü Eda Kaya, hayallerinden vazgeçmiyor

HAYATİ AKÇAY - Hastalığı dolayısıyla 18 yıl önce başladığı yüzmede 100'ün üzerinde madalya elde eden bedensel engelli Eda Kaya, hedeflerinden vazgeçmiyor.

İstanbul'da 1994 yılında doğan ve ayaklarında şekil bozukluğu bulunan Eda Kaya, erken yaşta tavsiye üzerine yüzme sporuyla tanıştı.

Aradan geçen 18 yılda birçok şampiyonada kulaç atan Eda Kaya, 100'ün üzerinde altın, gümüş ve bronz madalya kazanmayı başardı.

Engeline rağmen hayata küsmeyen ve hedeflerinden şaşmayan Eda, en son Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 5 farklı stilde altın madalya elde etti.

Eda Kaya, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübünde spor yaptığını belirterek, kendisine verilen desteklerle birçok şampiyonada istediğini aldığını söyledi.

Daha önce katıldığı şampiyonalarda farklı stillerde madalyalar kazanmayı başardığını aktaran Eda Kaya, en son 4-6 Şubat'ta Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde S-6 ve S-7 kategorisinde 5 madalya kazanmayı başardığını dile getirdi.

Ayaklarında şekil bozukluğu olduğu ve buna bağlı olarak denge problemi yaşadığı için 9 yaşında doktorların tavsiyesi üzerine yüzme sporu ile tanıştığını belirten Eda Kaya, bu spora ilk başladığı günden bu yana hayalleri ve hedefleri bulunan bir sporcu olduğunu ifade etti.

Eda Kaya, "Hedefim milli takıma seçilmek. Ondan sonra dünyanın farklı ülkelerinde yapılacak organizasyonlarda Türk bayrağını temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Elde ettiği başarılı sonuçlarla milli takım kadrosunda yer alacağına inandığının altını çizen Eda Kaya, bundan sonra hedef çıtasını daha da yukarılara taşımak istediğini vurguladı.

Yüzmede 100'ü aşkın madalyasının bulunduğunu kaydeden Eda Kaya, sadece son 5 yıl içerisindeki madalya sayısının 50'ye yakın olduğunu dile getirdi.

Çevresinde kendisine "madalya avcısı" denildiğini söyleyen Eda Kaya, elinden geldiği kadar madalya sayısını artırmaya devam etmek istediğini belirtti.

Her sporcunun hayalinde paralimpik oyunları olduğunu söyleyen Eda Kaya, "Bu hedefime ulaşabilmek için tam gaz çalışarak devam ediyorum. Hayallerimden vazgeçmiyorum. Bazen sporu yapmaktan vazgeçer gibi oluyorum ama asla vazgeçmemek gerekiyor. Bu spora iyi ki de başlamışım diyorum." ifadelerini kullandı.

- Antrenör Özkan: "Eda, çok azimli ve hırslı bir sporcu"

Sporcunun antrenörü Onur Özkan, "Eda, çok azimli ve hırslı bir sporcu. En ufak bir olumsuzluğu kendi lehine çevirebiliyor. Antrenmanlarda gayet başarılı. Tüm antrenmanlarda kendisi çok istekli ve arzulu çalışıyor. Eda, müsabakalara çıktığı zaman kazanmayı çok istiyor. Zaten bunu aldığı başarılarla gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin milli takıma girmek olduğunu kaydeden Özkan, "Eda'nın almış olduğu altyapı gerçekten çok iyi. Bunu en iyi şekilde sürdürmesi gerekiyor. Ordu'da da bunu başardığımızı düşünüyoruz. Bu başarının taçlanması için milli takıma ilk adımı atmamız gerekiyor. Bunun için de çok çalışıyoruz. Şu an aday kadrodayız. İnanıyoruz ki Eda'yı milli takımda da göreceğiz." şeklinde konuştu.

