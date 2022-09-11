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Bedensel Engelliler Para Yelken Türkiye Şampiyonası sona erdi

11.09.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedensel Engelliler Para Yelken Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle Adana'da düzenlenen Bedensel Engelliler Para Yelken Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Sarıçam Belediyesi ana sponsorluğunda, Seyhan Baraj Gölü'nde 5 Eylül'de başlayan Bedensel Engelliler Para Yelken Türkiye Şampiyonası final müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye genelindeki 5'i kadın 23 engelli sporcunun yarıştığı organizasyonda, genel klasmanda Mersin'den Miray Ulaş birinciliği elde ederken, İbrahim Kalay ikinci, Atilla Altay ise üçüncü oldu.

Gençlerde, Zonguldak Ereğli Belediye Spor Kulübü sporcuları Büşra Nur Çelik birinci, Furkan Erçin ikinci, Emir Turnacıgil ise üçüncü oldu.

Organizasyonda, 14 yaşındaki Yiğit Efe Yıldırım'a da yarışmaya katılan en genç sporcu ödülü verildi.

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